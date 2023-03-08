غدا افتتاح الملتقى الدولي حول: " الجديد في القانون الرّياضي " بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ( خبير القانون الرياضي رياض التويتي )

غدا افتتاح الملتقى الدولي حول: " الجديد في القانون الرّياضي " بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ( خبير القانون الرياضي رياض التويتي )

Publié le Mercredi 08 Mars 2023 - 14:31 قراءة: 1 د, 33 ث
      
تنظم كلية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس بداية من يوم غد الخميس بمقر الكلية ملتقى دوليا حول: "الجديد في القانون الرّياضي". ويتواصل الملتقى الى يوم 11 مارس الجاري وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والجامعيين في عدد من الاختصاصات ومحامين واستاذة القانون من تونس ومن عدد من البلدان .

وقال الاستاذ الجامعي وخبير القانون الرياضي وعضو لجنة تنظيم الملتقى رياض التويتي "ان برمجة الملتقى تاتي في اطارسعي الكلية للاسهام كمرجع اكاديمي ومخبردراسات في مزيد اثراء الحوار حول جملة القضايا ذات العلاقة بالنشاط الرياضي في تونس'
واكد التويتي في تصريح لوكالة (وات) على ان مختلف المداخلات المقررة في برنامج هذا الملتقى الدولي الهام ستتاول بالتحليل مختلف الجوانب التي تتعلق بالرياضة في تونس وما تطرحه من اشكالات في بلادنا وفي بعض الدول الاخرى في سياق تجارب مقارنة.

وشدد التويتي على انه فضلا عن مختلق اطراف الوسط الاكاديمي من اساتذة محاضيرن وطلبة بالكلية تم توجيه الدعوة للمشاركة في الملتقى الى مختلف الاطراف ذات العلاقة بالقطاع الرياضي من خبراء ورجال قانون من تونس ومن الخارج وممثلين عن منظمات وهياكل حكومية وغير حكومية ومسيري هياكل رياضية ورياضيين واعلاميين من اجل بحث الموضوع من مختلف جوانبه في اطار مقاربة شمولية.
واكد ان الملتقى سيكون فضاء للنقاش الحر حول مختلف القضابا المطروحة مشددا على دور الاعلاميين والخبراء الاكاديميين في اثرار النقاش .

ويذكر ان برنامج الملتقي الذي يفتح صباح غد الخميس ( الساعة الثامنة صباحا) بكلية الحقوق بتونس بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وعميد كلّية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس مصطفى بن لطيّف، ورئيس جامعة تونس المنار معز شفرة سيتم خلاله عرض عدد هام من المحاضرات يقدمها خبراء في القانون الرياضي والاقتصاد والمالية والادارة .
وستشمل المداخلات مواضيع التمويل الرياضي وعلاقة الدولة بالهياكل الرياضية الوطنيّة والدّوليّة والتقاضي والتامين والضمان الاجتماعي والإشكالات القانونيّة للرّهان الرّياضي وحوكمة الهياكل الرياضيّة وتمويل الرّياضة والتوجهات الحديثة في مجال حوكمة الرّياضة والتجنيس الرّياضي والاحتراف الرياضي في تونس وفي الدّول العربيّة وقضايا لتّلاعب بالنّتائج الرّياضيّة ولأخلاقيّات في المجال الرّياضي والرّهان الرّياضي وغسل الأموال في المجال الرياضي..

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262903



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 08 مارس 2023 | 16 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:48 18:22 15:48 12:37 06:41 05:15
Babnet
23°
 Babnet23° Babnet % 40 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1225°-1322°-1423°-1422°-13
  • Avoirs en devises
    22387,1

  • (7 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33541 DT        1$ =3,13377 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 mars)   1070,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   