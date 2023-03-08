تنظم كلية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس بداية من يوم غد الخميس بمقر الكلية ملتقى دوليا حول: "الجديد في القانون الرّياضي". ويتواصل الملتقى الى يوم 11 مارس الجاري وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والجامعيين في عدد من الاختصاصات ومحامين واستاذة القانون من تونس ومن عدد من البلدان .



وقال الاستاذ الجامعي وخبير القانون الرياضي وعضو لجنة تنظيم الملتقى رياض التويتي "ان برمجة الملتقى تاتي في اطارسعي الكلية للاسهام كمرجع اكاديمي ومخبردراسات في مزيد اثراء الحوار حول جملة القضايا ذات العلاقة بالنشاط الرياضي في تونس'

واكد التويتي في تصريح لوكالة (وات) على ان مختلف المداخلات المقررة في برنامج هذا الملتقى الدولي الهام ستتاول بالتحليل مختلف الجوانب التي تتعلق بالرياضة في تونس وما تطرحه من اشكالات في بلادنا وفي بعض الدول الاخرى في سياق تجارب مقارنة.



وشدد التويتي على انه فضلا عن مختلق اطراف الوسط الاكاديمي من اساتذة محاضيرن وطلبة بالكلية تم توجيه الدعوة للمشاركة في الملتقى الى مختلف الاطراف ذات العلاقة بالقطاع الرياضي من خبراء ورجال قانون من تونس ومن الخارج وممثلين عن منظمات وهياكل حكومية وغير حكومية ومسيري هياكل رياضية ورياضيين واعلاميين من اجل بحث الموضوع من مختلف جوانبه في اطار مقاربة شمولية.

واكد ان الملتقى سيكون فضاء للنقاش الحر حول مختلف القضابا المطروحة مشددا على دور الاعلاميين والخبراء الاكاديميين في اثرار النقاش .



ويذكر ان برنامج الملتقي الذي يفتح صباح غد الخميس ( الساعة الثامنة صباحا) بكلية الحقوق بتونس بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وعميد كلّية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس مصطفى بن لطيّف، ورئيس جامعة تونس المنار معز شفرة سيتم خلاله عرض عدد هام من المحاضرات يقدمها خبراء في القانون الرياضي والاقتصاد والمالية والادارة .

وستشمل المداخلات مواضيع التمويل الرياضي وعلاقة الدولة بالهياكل الرياضية الوطنيّة والدّوليّة والتقاضي والتامين والضمان الاجتماعي والإشكالات القانونيّة للرّهان الرّياضي وحوكمة الهياكل الرياضيّة وتمويل الرّياضة والتوجهات الحديثة في مجال حوكمة الرّياضة والتجنيس الرّياضي والاحتراف الرياضي في تونس وفي الدّول العربيّة وقضايا لتّلاعب بالنّتائج الرّياضيّة ولأخلاقيّات في المجال الرّياضي والرّهان الرّياضي وغسل الأموال في المجال الرياضي..



