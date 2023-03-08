الدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية: اليوم انطلاق عروض المسابقة الرسمية

ينطلق مهرجان الأغنية التونسية في دورته الحادية والعشرين بداية من مساء اليوم الأربعاء بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، في تقديم العروض الخاصة بالمسابقة الرسمية.



وتُستهل المسابقة بالعروض الوترية، إذ سيكون الموعد مساء اليوم مع المتسابقين خامس الذوادي (دنيا الحب) ومهدي عياشي (غناية لبابا) وأميرة عامر (أُعاتبكَ) ومنير المهدي (منايا).



كما سيتم تقديم أغنية "مرايا" للمتسابق محمد علي شبيل المصنفة ضمن مسابقة الأنماط الجديدة، (المبرمجة ليوم السبت) وذلك بصفة استثنائية لالتزامات مهنية لهذا المتسابق خارج أرض الوطن خلال الأيام القادمة.



وستخصص هذه السهرة لتكريم روح الفنانيْن محمد الجموسي ونعمة. وسيتخلل عروض المسابقة مراوحة غنائية للفنان صابر الرباعي والفنانة يسرى محنوش.



وسيتم خلال السهرة تكريم ثلة من الفنانين الموسيقيين هم العازف جلول الجلاصي والشاعر الغنائي علي الورتاني، والملحن عبد الكريم صحابو، والفنانين عائشة وجمال الشابي، والملحن محمد عبيد والفنان الشريف علوي.



وتتواصل عروض المسابقة الوترية في سهرة الخميس 9 مارس، مع المتسابقين ردينة بن حسن (توحشتك برشا) وحاتم نور الدين (نادت عليا باسمي) وسارة بن شيخة (سلامي خوذيه) وعز الدين خلفة (هسس عليا) ومحمد عائدي (زعمة هي).

وستخصص السهرة لتكريم روح الفنانيْن الهادي الجويني وعُليّة، وبمشاركة خاصة للفنان لطفي بوشناق والفنانة ألفة بن رمضان.



واختار المنظمون تكريم خمسة عازفين خلال هذه السهرة، هم عبد المجيد بن عبد الله ومحمد سفيان ثامري وسيف الله بن عبد الرزاق وعبد الباسط المتسهل وشكري بهلول.



وتختتم عروض المسابقة الوترية في سهرة الجمعة 10 مارس، بمشاركة 5 متسابقين هم رؤوف عبد المجيد (ظنيت نسيت) وأسامة النابلي ومريم عثماني (نغني) وأمير عبد الله (تعبت) ونهلة شعباني (محتاجة ليك) وحمزة فضلاوي (ما ننساش إلي حبونني).

وتكرم هذه السهرة روح الفنانيْن علي الرياحي وصليحة، مع مشاركة خاصة للفنان صلاح مصباح وآية دغنوج.



وتُخصّص سهرة يوم السبت 11 مارس لمسابقة الأنماط الجديدة، وبمشاركة خاصة للفنانة روضة بن عبد الله وصبري مصباح وحسان الدوس



وتتسابق على جوائز "الأنماط الجديدة" 10 أعمال لكلّ من مريم عزيزي (القلب الصافي) وأحمد عنتر و عبد الله الخياط (كلام الرجالة) وسحر مزيد (خليني نتنفس) ومحمد علي الطاهر (روحي وين) وبلال المطماطي (ملامة عشقة) ونور عمار (سبعة سنين) وشيماء بن حسن (مكتوب) وأنيس الدريدي (حكالي بالليل) وحمدي السعفي (اداني زهري).



ويُسدل الستار على الدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية يوم الأحد 12 مارس بتكريم المتوجين في الدورات السابقة من مهرجان الأغنية التونسية، والإعلان عن الفائزين في الدورة الجديدة، إلى جانب تكريم الفنانين صلاح مصباح والشاذلي الحاجي وعدنان الشواشي وشكري بوزيان ومحمد الجبالي إلى جانب الفنانين الشبان رحاب الصغيّر وأحمد الرباعي وسيف الدين التبيني.



