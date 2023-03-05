قرّرت جلسة عمل وزارية حول برنامج عمل الوزارات استعدادا لشهر رمضان لسنة 2023، تخصيص جملة من المساعدات المالية لفائدة العائلات المعوزة تُصرف بداية من 17 مارس 2023، والترفيع في قيمة تكلفة قفة رمضان لفائدة العائلات محدودة الدخل غير المنتفعين بمنحة، بالإضافة إلى الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.



كما اكدت الجلسة، التي انتظمت بالقصبة باشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وتكثيف فرق المراقبة الاقتصادية، من خلال توخّي المتابعة اليومية لتطور مؤشرات السوق والحفاظ على شفافية المعاملات والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار



وأقرت الجلسة، من جهة اخرى، تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولايات التونسية



وتم التاكيد، ايضا، على إقرار برنامج رقابي خصوصي من طرف الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة، الاحد



ودعت الجلسة من جهة اخرى، الى ضرورة تكثيف وتنويع البرامج الدينية، لاسيما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتكثيف الدروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئة الشباب، وتدعيم الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموجّهة للمستهلك قصد حثّه على اتباع السلوكيات السليمة لتداول الأغذية والوقاية من المخاطر المرتبطة بها .





يذكر ان الجلسة الوزارية، شهدت تقديم وزراء الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية والتجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والنقل والسياحة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية، ووزارة الصحة، ممثلة في الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، برامج عمل وزاراتهم خلال شهر رمضان لسنة 2023.



