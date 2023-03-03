أكّد وزير النقل، ربيع المجيدي، استكمال التجارب الفنية للمنظومات والانتهاء من جميع الأشغال المتعلّقة بخط E من الشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى.



كما أكّد وزير النقل، الجمعة، خلال جلسة عمل خصّصت لمتابعة مشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى، جمعته بممثلين عن الإتحاد الأوروبي والجهات المموّلة لهذا المشروع ويتعلّق الأمر بالبنك الأوروبي للإستثمار والبنك الألماني للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، وضع التجهيزات والمنشآت والأنظمة على ذمّة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيّة إضافة إلى المصادقة على منظومة السلامة لكافة مكوّنات الخط E.



وتمّ خلال الجلسة النظر في الحلول الملائمة والفرضيات المقترحة لتجاوز كافّة الإشكاليّات، التّي تحول دون استكمال الأشغال واستغلال الخطين E وD خاصّة وأنّها ستساهم في تطوير منظومة النقل الحديدي في تونس وتأمين نقل ما يزيد عن 600 ألف مسافر يوميا في تونس الكبرى.



وأكّد المجيدي على "عنصري التحسيس والمسؤولية المجتمعية في الحفاظ على المشروع على مستوى سلامة البنية التحتية والمعدات اللوجستية وسلامة مستعمليه بما يحقق استدامة هذا الإستثمار الهام، الذّي سيساهم في تنفيذ مختلف أهداف السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية في تمشّ مجدّد يقوم على ترابط مختلف شبكات النقل الحديدي الحضري بتونس الكبرى".

ولدى اطلاعهم على برنامج الوزارة في استكمال انجاز بقية مكونات الشبكة الحديدية السريعةـ ثمن ممثلو الجهات الممولة الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لمنظومة الصحة والسلامة والأمن والبيئة عند تنفيذ مختلف المشاريع الراجعة لها بالنظر وهو ما يدفعهم إلى الاستعداد لمواصلة دعم تونس في مختلف مشاريعها ذات الصلة بقطاع النقل خاصة منه النقل الحضري ومرافقتها في حلحلة العراقيل التي تعوق إنجازها.



والجدير بالذكر تخصيص مجلس وزاري مضيّق جرى مساء، أمس، الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، لمشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى تمّ خلال الاطلاع على مراحل تقدم الاشغال بخصوص المشروع ذاته.



