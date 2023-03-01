تقلّص عجز الميزان التجاري للقطاع الصناعي في جانفي 2023

سجل الميزان التجاري للقطاع الصناعي عجزا بقيمة 104،6 مليون دينار خلال جانفي 2023 مقابل عجز بقيمة 487،2 مليون دينار في جانفي 2022، ممّا يعكس تقلّصا في العجز بنسبة 78،6 بالمائة، بحسب ما أظهرته مؤشرات الصناعة التونسيّة، التّي تولّت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد نشرها، الإربعاء.



وزادت صادرات القطاع الصناعي بنسبة 24،7 بالمائة خلال الشهر الأوّل من سنة 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 لتصل قيمتها إلى 4448،8 مليون دينار.



في ما قدّرت واردات القطاع ب4553،4 مليون دينار في جانفي 2023 مقابل قيمة 4054،6 مليون دينار في جانفي 2022 أي بارتفاع قدرت نسبته ب12،3 بالمائة.



