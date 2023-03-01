مثل موضوع تسريع انجاز مشروع حماية مدينتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من الفيضانات البالغ تكلفته المالية 24 مليون دينار، محور جلسة عمل قطاعية التامت اليوم الاربعاء بمقر الولاية.



وأكد الكاتب العام للولاية فيصل الجويني الى أهمية المشروع على مستوى تامين المحيطين السكاني والمهني للمنطقتين وبقية المناطق المجاورة ، وشدد على ضرورة تعبئة الجهود بين الهياكل الرسمية والمجتمعية بطريقة تعزز اندماجيته في محيطه وبالتالي ضمان تحقيقه لاهدافه الاجتماعية والتنموية وديمومته وتلافي أي تعطيلات قد تحدث خلال مرحلة التنفيذ الفني المبرمجة نهاية شهر مارس الجاري، وحث على حسن التنسيق وتنظيم جلسات قطاعية بين المتدخلين العموميين والمقاولات والمصالح الرقابية المكلفة من جهتها بالمتابعة، الى جانب الحرص على جودة الإنجاز الفني للاشغال.



يذكر ان اشغال مشروع حماية مدينتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان تتضمن انجاز مسيلات بقياسات مختلفة بطول 2،7 كلم بكل مدينة وتهيئة عدد من الطرقات وانجاز منشات مائية بمسار المسروع ككل .



يشار الى ان الجلسة واكبها كل من معتمد جرزونة الياس بالشيخ ومعتمد منزل جميل محمد بن جدو وممثلي الإدارة العامة للمياه العمرانية بوزارة التجهيز و بلديتي بنزرت ومنزل عبد الرحمان والادارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة .



