بنزرت: تحسن ملحوظ في نسبة تعبئة السدود والمنشات المائية

ساهمت الامطار الأخيرة التي عرفتها ولاية بنزرت في مزيد تحسين الوضعية العامة لنسبة تعبئة السدود والمنشات المائية ورفعها الى درجة مرضية، وفق ما عاينه رئيس المجلس الجهوي للمياه والي بنزرت سمير عبد اللاوي، خلال زيارة عمل اداها اليوم الاربعاء، الى عدد من المنشات المائية والسدود بالجهة.



وبين في تصريح ل"وات" ان وضعية السدود المحورية المستغلة لتوفير مياه الشرب "في تحسن مقارنة بالوضع المناخي العام" حيث باتت نسبة امتلاء سدي الحركة والقمقوم في حدود ال100 بالمائة، كما فاقت نسبة امتلاء سد سجنان 61 بالمائة .



ومن جهته أشار المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الحبيب مرابط الى ان الموسم الفلاحي بالجهة يعتبر "ممتازا جدا" بفضل تحسن مستوى ونسب التساقطات التي شهدتها مختلف مناطق الجهة ولاسيما منها المناطق الفلاحية المحورية، علاوة على ما تم توفيره من قبل مصالح الدولة من مستلزمات لانجاح الموسم .



يشار الى ان منظومة المياه بولاية بنزرت تضم 9 سدود منها سد بصدد الانجاز وقاربت اشغاله الفنية 95 بالمائة علاوة على عدد هام من البحيرات الجبلية .



