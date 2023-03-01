بطولة فزّاع الدولية الجائزة الكبرى لألعاب القوى: المنتخب التونسي ينهي مشاركته بحصد 8 ميداليات

بطولة فزّاع الدولية الجائزة الكبرى لألعاب القوى: المنتخب التونسي ينهي مشاركته بحصد 8 ميداليات

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 13:18قراءة: 0 د, 32 ث
      
أنهى المنتخب الوطني التونسي لألعاب القوى لذوي الهمم مشاركته في بطولة فزّاع الرابعة عشر الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الهمم حاصداً 8 ميداليات منها 5 ذهبية وفضيتان وبرونزية.

وأحرزت روعة التليلي ذهبيتين في رمي القرص ودفع الجلة فئة F41، فيما تمكن وليد كتيلة من إحراز ثلاثة ميداليات في اختصاص الكراسي منها ذهبية في سباق 100 متر وفضية في سباق 400 متر وبرونزية في سباق 800 متر فئة T34.

وفاز ياسين ڨنيشي بذهبية دفع الجلة F36, كما تحصل محمد بن مصلح على فضية دفع الجلة F37 مع تحقيق رقم شخصي عربي وافريقي.
ومن جهتها انهت نورهان بالحاج سالم المنافسات بتحقيقها ميدالية ذهبية في مسابقة دفع الجلة لفئة F40.




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