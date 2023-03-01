أحيت ولاية بنزرت اليوم الاربعاء، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للحماية المدنية تحت شعار "دور تقنيات المعلومات في تقييم المخاطر ".



وتولى رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، الاشراف على الموكب الاحتفالي الذي أقيم بالمناسبة بمقر إدارة الحماية المدنية، وذلك بحضور المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، ومعتمد بنزرت الجنوبية فيصل العجمي، ومعتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق، ومشاركة مختلف المكونات الرسمية والمجتمعية المتطوعة من جميع الفئات والشرائح ولاسيما من الاطفال والشباب.



وتضمن البرنامج الاحتفالي لهذه السنة عقب موكب تحية العلم المفدى على انغام النشيد الوطني، تقديم عرض لوسائل التدخل وتجهيزات النجدة والاسعاف، وتقديم عروض تنشيطية لرياض الأطفال في مجال النجدة والاسعاف، وعرض لنشاط الإدارة الجهوية للحماية المدنية وجمعية التطوع ببنزرت، اعقبه موكب تكريم عدد من أعوان الحماية المدنية المحالين على شرف المهنة، و المشاركين في الموكب الاحتفالي، قبل اختتام الاحتفال بتنفيذ عملية بيضاء تطبيقية في مجال النجدة والاسعاف



واشاد والي بنزرت بالمناسبة بالدور الكبير والمحوري لجهاز الحماية المدنية ببنزرت وبكامل جهات البلاد صلب اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية، واكد الحرص على تعزيز الامكانيات البشرية واللوجستية لسلك الحماية المدنية .



من جهته، افاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد كمال المليتي، ان عدد التدخلات الجملية للحماية المدنية بولاية بنزرت، بلغ خلال السنة المنقضية ما يوازي 8006 تدخلات أي بمعدل 22 تدخلا يوميا ، حيث شملت مختلف المجالات والفضاءات البرية والبحرية من اسعاف ونجدة على الطرقات او شريط ساحلي او فلاحي وغابي، ولاحظ ان الاختيار على شعار " دور تقنيات المعلومات في تقييم المخاطر" مدروس بعناية خاصة مع الاهمية التي باتت للمعلومات في مزيد رفع درجات اليقظة وبالأخص التوقي.



