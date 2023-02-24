ستعزّز وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خلال السّاعات القادمة، الفريق شبه الطبيّ بمركز رعاية المسنين بمنوبة بثلاثة ممرضين ليرتقي عدد أعوان التمريض إلى 12 عونا، فضلا عن تزويده بعشرين سريرا طبيّا وخمسين وحدة من الحشايا الطبيّة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الجمعة.



وجاء هذا القرار بحسب البلاغ، على إثر زيارة تفقّد قامت وزارة الأسرة آمال بلحاج موسى للمركز المذكور، حيث دعت هياكل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي إلى التعجيل بتنفيذ هذا القرار طبقا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الجانبين لحسن تسيير وإدارة مؤسسات رعاية كبار السنّ العموميّة.



وتتنزّل زيارة التفقّد التي أدّتها الوزيرة إلى هذه المؤسسة الرعائيّة لمعاينة ظروف إقامة المسنين الذين تمّ نقلهم من مركز رعاية كبار السنّ بصفاقس الذي تم إخلائه وغلقه يوم 7 فيفري المنقضي ونقل المسنين المقيمين به والبالغ عددهم 32 إلى ثماني مؤسسات رعائيّة عموميّة بولايات تونس ومنوبة وباجة والكاف ونابل وقفصة إلى حين استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه، وفق معايير الجودة وشروط ضمان المصلحة الفضلى لكبار السن.



واطلعت بلحاج موسى خلال هذه الزيارة الفجئيّة على سير الخدمات لفائدة المسنّات والمسنّين بمؤسسة رعاية المسنّين بمنوبة البالغ عددهم 85 مسنّا، وشدّدت على ضرورة توفير أفضل الظروف الاجتماعية والنفسيّة والصحيّة لفائدة كبار السن فاقدي السند لتسهيل عمليّة اندماجهم داخل هذه المؤسسة الرعائية وضمان مقومات حياة كريمة ومستدامة لهم، مؤكدة أن رعايتهم الصحية من مسؤولية الدولة وكفالتها.



