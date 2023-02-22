كاس تونس: الترجي الرياضي يفوز على اتحاد بن قردان برباعية و يتاهل الى ربع النهائي

كاس تونس: الترجي الرياضي يفوز على اتحاد بن قردان برباعية و يتاهل الى ربع النهائي

Publié le Mercredi 22 Février 2023 - 15:51قراءة: 0 د, 27 ث
      
اكمل الترجي الرياضي عقد الاندية المتاهلة الى ربع نهائي كاس تونس لكرة القدم موسم 2022-2023 (نسخة الهادي شاكر) بعد فوزه مساء اليوم الاربعاء على اتحاد بن قردان بنتيجة 4-صفر في لقاء ثمن النهائي للمسابقة الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس.

وسجل للترجي الرياضي كل من رياض بن عياد (17) و انيس البدري (28) و وحمدو الهوني (36) و رائد بوشنيبة (45)
وسيلاقي الترجي الرياضي في مباراة ربع النهائي النادي البنزرتي يوم الاحد 5 مارس القادم بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الواحدة و النصف ظهرا (س13 و 30 دق).

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