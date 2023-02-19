وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح باب الترشح للجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا لسنة 2022 والتي تهم "أحسن مخبر بحث في الإنتاج العلمي والانفتاح على المحيط لسنة 2022" و"أحسن باحث أو مخترع تونسي لسنة 2022" و"أحسن أطروحة دكتوراه وطنية لسنة 2022"



وبينت الوزارة على موقعها على شبكة الانترنات ان الجائزة الوطنية تهم قطاعات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، تكنولوجيات البيئة المتعلقة بالماء والطاقات المتجددة، والبيوتكنولوجيا المتعلقة بالخصوص بالصحّة، والفلاحة والبيئة والصناعة.



وتسند جائزة احسن مخبر بحث، للمخابر التي تتميز بإشعاع وإبداعات علمية وابتكارات تكنولوجية وانفتاح على المحيط في القطاعات المعنية بالجائزة، والتي لم تتحصل على نفس الجائزة سابقا.



اما الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا لاحسن باحث فهي تهم "أحسن باحث أو مخترع تونسي مقيم في تونس، وأحسن باحث أو مخترع تونسي مقيم في الخارج.



وفي ما يتعلق بأحسن أطروحة دكتوراه وطنية لسنة 2022 فيمكن لكل متحصّل على شهادة الدكتوراه خلال سنة 2022 الترشح لهذه الجائزة شريطة أن يكون تاريخ مناقشة الأطروحة خلال سنة 2022 ويكون موضوع الأطروحة له علاقة بالقطاعات المعنية بالجائزة فضلا عن حصول المترشح على ملاحظة مشرّف جدا.



واوضحت الوزارة انه على الراغبين في المشاركة في الجائزة تعمير استمارة الترشح الموجودة على موقع الوزارة في أجل أقصاه يوم 22 أفريل 2022 وإرسال نسخة رقمية من ملفّاتهم في أجل أقصاه 05 ماي 2022 إلى الإدارة العامة للبحث العلمي.



