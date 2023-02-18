بنزرت: تدخلات عاجلة في عدد من المناطق الزرقاء بمعتمدية جرزونة

تولت اللجنة المحلية لتنظيم النجدة تنفيذ مجموعة من التدخلات الميدانية العاجلة في عدد من المناطق الزرقاء بالمنطقة ،توقيا من كافة التداعيات السلبية لموسم الامطار .

وقال رئيس اللجنة معتمد جرزونة الياس بن الشيخ ان مجمل التدخلات المنجزة شملت عددا من الاحياء الواقعة في مناطق منخفضة من المعتمدية ، علاوة على بقية المحيط المهني والسكني .



و بين المصدر ذاته ان مجمل التدخلات الميدانية اسهمت فيها الى جانب مصالح الولاية والمعتمدية والحماية المدنية ،عدد من ممثلي النسيج المؤسساتي بالمنطقة على غرار مؤسسة "دورافيت" ،التي تولت تنفيذ مجموعة تدخلات لجهر شبكات الصرف الصحي في محيطها على مستوى الطريق الوطنية رقم 8،كما تولت هيئة مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بحرزونة ( GMG)،التفاعل بسرعة مع توصيات اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بولاية بنزرت ونظيرتها المحلية بجرزونة ،وقامت مشكورة بعمليات واسعة لتعهد وصيانة وجهر مختلف الشبكات الخاصة بتصريف مياه الامطار والصرف الصحي والبالوعات بما اسهم في ازالة مختلف الشوائب والفضلات الصلبة وغيرها وتعزيز المحيط البيئي للمنطقة وتامينها من اي تداعيات سلبية لتراكم المياه وغيرها .







