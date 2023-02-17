صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ببنزرت في جلستها الدورية الملتئمة اليوم بمقر الولاية على ملفات تقييم العروض الخاصة بعدد من المشاريع الخاصة بدعم البنية الأساسية وجودة الحياة بعدد من المناطق بالولاية بكلفة مالية تناهز 2 فاصل 1 مليون دينار .

وشملت مجمل ملفات المشاريع المصادق عليها بالخصوص ملفي الختم النهائي لاشغال التغليف السطحي للطرقات المرقمة وتعبئة الحواشي بالجهة ضمن برنامج الصيانة بعنوان سنة 2020 ، واشغال التغليف السطحي للمسالك الريفية وتعبئة الحواشي بالجهة ضمن برنامج الصيانة لسنة 2021 والتابعة للإدارة الجهوية للتجهيز ، والمصادقة على تقرير التقييم العروض الخاص بعدد من المشاريع التابعة لبلدية بنزرت وهي اشغال تجديد الارصفة وتجميل الشوارع الرئيسية وتهيئة ساحة الشهيد الرئائد محمد البجاوي والقسط الثاني من اشغال ترصيف شارع الهادي شاكر .

يشارالى ان هذه اللجنة اقرت الموافقة على عدد من الملحوظات المتعلقة بتقارير تقييم العروض الخاصة بتزويد عدد من المنشات العمومية بالمواد الغذائية ومنها مستشفى بنزرت الجامعي الحبيب بوقطفة وارجاء المصادقة على عدد من الملفات للاجتماع الدوري المقبل ، وذلك الى حين إتمام بعض التفاصيل الإدارية الخاصة بها.



