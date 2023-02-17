في نطاق مشاركته في أشغال اليوم الثاني للدورة العادية 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، ألقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مداخلة حول البند الخاص بمشروع الإطار السياسي واستراتيجية الاتحاد الإفريقي الخاصة بالشراكات المتعددة الأطراف التي سيضعها الاتحاد الإفريقي من أجل حسن استغلال مختلف الشراكات القائمة والمزيد من النجاعة في تفعيلها.



وأكد الوزير في هذه المداخلة على أهمية هذا الإطار السياسي وهذه الاستراتجية اللذين سيمكنان الاتحاد الافريقي من رؤية واضحة في توجيه شراكاتها ومن آليات لمتابعة مخرجات ونتائج هذه الشراكات وتفعيلها طبقا لمصلحة القارة الإفريقية ولأجندة الاتحاد الافريقي 2063 وفق ما ورد في بلاغ صادراليوم الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية .

من جهة اخرى دعا نبيل عمار إلى ضرورة وأهمية متابعة مخرجات ونتائج ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في افريقيا (تيكاد-8) التي احتضنتها تونس يومي 27 و28 اوت 2022 والتي تجسدت في "بيان تونس"





