بنزرت: النظر في مجمل الحلول العملية الواجبة لفض الإشكاليات العالقة بشان الفضاءات والمشاريع الشبابية و الرياضية بالجهة

نظرت جلسة العمل القطاعية الملتئمة يوم الخميس بمقر الولاية تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي وإدارة الكاتب العام للولاية فيصل الجويني ، في مجمل الحلول العملية الواجبة لفض الإشكاليات العالقة بشأن الفضاءات الرياضية بالجهة، وذلك بحضور معتمدي الجهة وممثلي المصالح الإدارية والفنية والبلدية المعنية.



استثمارات عمومية هامة:



كشفت التقارير المقدمة من قبل مصالح المندوبية الجهوية للشباب والرياضة و دائرتي المجلس الجهوي والشؤون البلدية بمركز الولاية خلال الجلسة أن الاعتمادات الجملية التي أقرتها الدولة والمحالة لمجمل المشاريع الشبابية والرياضية المنجزة والمتواصلة والمبرمجة بكامل المعتمديات الأربع عشرة بالولاية وعددها حوالي 53مشروعا ، تناهز 33،3مليون دينار ،منها حوالي 8.6مليون دينار من الاعتمادات الخاصة بمشاريع قطاع الشباب ،و24،6مليون دينار من الاعتمادات الخاصة بمشاريع قطاع الرياضة .

برامح وآليات:

وتتوزع تلك الاعتمادات المالية العمومية على مستوى هياكل التمويل والبرامج الجهوية والوطنية ، بين وزارة الشباب والرياضة بنسبة 56،83 بالمائة ،وبرنامج التنمية المندمجة بنسبة 31،4بالمائة ،ووكالة التجديد والتهذيب العمراني بنسبة 3،31بالمائة ،وبرنامج التنمية الجهوية بنسبة 2،82بالمائة ،وبرامج جهوية ووطنية متعددة بنسبة 5،6بالمائة .



وظيفية مطلوبة:



وشدد رئيس الجلسة الكاتب العام للولاية ،نقلا عن والي بنزرت على أهمية الاستغلال الأمثل لكل منجز في المجال وتأمين ما يجب من ظروف حسنة للنسيج الجمعياتي الرياضي المدني والمدرسي والجامعي ، لاستغلالها وتحقيق أهدافها التربوية والرياضية بصفة عامة



رعاية جهوية:



وأبرز المسؤول ما يوليه رئيس المجلس الجهوي للشباب والرياضة والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،من عناية في هذا الشأن وعدم ادخار أي مجهود أدبي وإداري و مادي في معاضدة المصالح الإدارية والفنية وأيضا البلديات لفض الإشكاليات الطارئة أو ذات البعد الهيكلي بالتنسيق مع جميع الهياكل المركزية ، كما حث الجميع للنسج على المنوال الجهوي ومزيد بذل الجهود في هذا الاطار من منطق مسؤولياتهم المهنية والتزامهم الوطني .



مشاغل وحلول:



يذكر أن جلسة العمل تناولت أدق تفاصيل سير انجاز كافة عناصر المشاريع الشبابية والرياضية المبرمجة والمتواصلة بكامل معتمديات الولاية حالة بحالة ،و لاسيما الحلول العاجلة والناجعة لفض الإشكاليات الفنية والإدارية والمالية التي قد تعيق نجاعة وديمومة ووظيفية جميع الفضاءات والمشاريع الشبابية والرياضية بالجهة .





