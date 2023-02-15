انقطاع ماء الشرب عن مدينة باجة وحمام سيالة ومستوتة، غدا الخميس بداية من الساعة 6 صباحا

تشهد مدينة باجة وحمام سيالة ومستوتة، غدا الخميس بداية من الساعة السادسة صباحا، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، وفق ما اعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاربعاء



وأفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ان هذا الاضطراب ياتي اثر برمجتها إصلاح عطب طرأ على قناة الجلب الرئيسية للمياه الصالحة للشرب من محطة المعالجة بفرنانة قطر 1250مم باتجاه مدينة باجة، على مستوى منطقة وادي باجة

وينتظر وفق المصدر ذاته إستئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا إبتداء من الساعة الحادية عشر ليلا من نفس اليوم بعد إستكمال الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.



