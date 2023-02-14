كاس تونس لكرة اليد: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 19:25 قراءة: 0 د, 27 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة اليد التي ستدور يوم السبت 18 فيفري الجاري على النحو الاتي :

قاعة المنزه س 15
المنزه الرياضي-نادي قصر هلال
قاعة جمال س 16 و30 دق
نهضة جمال-نادي ساقية الزيت
قاعة الزواوي س 14
الترجي الرياضي-بعث بني خيار
قاعة جندوبة س 15
جندوبة الرياضية لكرة اليد-نادي كرة اليد بقصور الساف
قاعة الحمامات س 17
جمعية الحمامات-النجم الساحلي
قاعة قرمبالية س 16
الشبيبة الرياضية بقرمبالية-مكارم المهدية
قاعة الطيران س 16
الملعب التونسي-النادي الافريقي
قاعة طبلبة س 16
نسر طبلبة-سبورتينغ المكنين


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