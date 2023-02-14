كاس تونس لكرة اليد: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة اليد التي ستدور يوم السبت 18 فيفري الجاري على النحو الاتي :



قاعة المنزه س 15

المنزه الرياضي-نادي قصر هلال

قاعة جمال س 16 و30 دق

نهضة جمال-نادي ساقية الزيت

قاعة الزواوي س 14

الترجي الرياضي-بعث بني خيار

قاعة جندوبة س 15

جندوبة الرياضية لكرة اليد-نادي كرة اليد بقصور الساف

قاعة الحمامات س 17

جمعية الحمامات-النجم الساحلي

قاعة قرمبالية س 16

الشبيبة الرياضية بقرمبالية-مكارم المهدية

قاعة الطيران س 16

الملعب التونسي-النادي الافريقي

قاعة طبلبة س 16

نسر طبلبة-سبورتينغ المكنين





