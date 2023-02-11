وزير التعليم العالي وسفيرة بولونيا بتونس يبحثان فرص توسيع مجالات التعاون و الشراكة بين المؤسسات الجامعيّة في البلدين

Publié le Samedi 11 Février 2023 - 13:22 قراءة: 0 د, 33 ث
      
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، أمس الجمعة، مع سفيرة بولونيا بتونس جيستينا بورازينكا، سبل توسيع مجالات التعاون التونسية البولونية لتشمل تعزيز الشراكة بين المؤسسات الجامعيّة في البلدين ووضع برامج بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقاء جمعهما بمقرّ الوزارة.

وتم بحسب بلاغ نشر على صفحة الوزارة عبر شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، مساء الجمعة إلى السبت، تناول آفاق التعاون ضمن برنامج التعاون في مجالات الثقافة والتربية والتعليم العالي المبرم بين البلدين في جوان 2022، والعمل على حسن تنفيذه.
كما شدّد الطرفان خلال اللقاء على ضرورة الاستفادة من التمويلات الدولية التنافسية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خاصة منها الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي.


 
 

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