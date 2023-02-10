عجز الميزانية يتفاقم ويصل الى 9ر5 مليار دينار مع موفى نوفمبر 2022

تعمق عجز الميزانية مع موفى نوفمبر 2022، بنسبة 12 بالمائة، ليصل إلى 9ر5 بالمائة مليار دينار، وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة نشرته وزارة المالية الجمعة.



ويعزى هذا التفاقم إلى ارتفاع أعباء الميزانية بنسبة 19 بالمائة لتتجاوز 3ر40 مليار دينار بسبب الزيادة في نفقات التدخلات ب73 بالمائة لتبلغ موفى نوفمبر 2022 ، حوالي 12 مليار دينار.



كما زادت نفقات التأجير بنسبة 5 بالمائة لتصل الى 3ر19 مليار دينار ونفقات التمويل (فائدة الدين) بنسبة 5ر16 مليار دينار.



في المقابل ارتفعت موارد الميزانية بنسبة 3ر23 بالمائة لتصل الى 4ر35 مليار بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية ب75 بالمائة (8ر2 مليار دينار).





