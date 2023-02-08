حمة الهمامي " نندبهم على عبيد البريكي وعلى أمثاله من اليسار"

اعترف الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " موزاييك" بان اليسار فشل في الوصول للحكم لكن الفشل الحقيقي عند من يحكمون اليوم حسب تعبيره.وتابع " تونس لم تصل الى هذا المستوى من الازمة الاقتصادية وان واصل قيس سعيد المضي في الإصلاحات الكبرى وخاصة رفع الدعم ووقف الانتدابات فسيقبر".وشدد حمة الهمامي ان حزب العمال ليس لديه مرض اسمه " الاخوان المسلمون" رغم اننا أكثر طرف واجه حركة النهضة والإسلام السياسي".ووجه حمة الهمامي كلامه لامين عام حركة تونس الى الأمام عبيد البريكي قائلا "عبيد البريكي يحكي على المؤسسات والديمقراطية في نظام سعيد اللي جامع السلطات الكل.. كان نلقى نندبهم "وأضاف حمة الهمامي " عبيد البريكي أساء لليسار بسبب تصريحاته التي لا تمت للديمقراطية بأية صلة".