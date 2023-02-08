سيدي بوزيد: تواصل الحملة الجهوية لصيانة ونظافة المؤسسات التربوية

تتواصل بولاية سيدي بوزيد وببادرة من المندوبية الجهوية للتربية، الحملة الجهوية لصيانة ونظافة المؤسسات التربوية بمناسبة عطلة منتصف الثلاثي الثاني من 6 الى 12 فيفري الجاري.



وقد شهدت الحملة انخراط العديد من المدارس الابتدائية على غرار المدرسة الابتدائية بئر خليفة، ومدرسة أولاد شابو، ومدرسة ابن منظور بالرقاب، والمدرسة الابتدائية الغريس الشرقية بالمزونة، والمدرسة الابتدائية أولاد بية بسيدي بوزيد الشرقية.



وتتضمن الأشغال التي شارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني وعن البلديات، صيانة وإعادة تهيئة الوحدات الصحية وقاعات الإعلامية وإصلاح الحواسيب والكراسي والطاولات بالإضافة الى أشغال الدهن والتزويق.



من جهة أخرى، اعلن المركز الجهوي للصيانة التابع للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد عن عدد من المشاريع المبرمجة بالجهة في القطاع التربوي بهدف الرفع في نسق البناءات المدرسية منها بناء 17 مجموعة صحية و4 قاعات عادية و5 فضاءات تحضيرية و4 اسيجة ومطعمين مدرسيين، بعدد من المدارس الابتدائية بمختلف المعتمديات، وقد تجاوزت كل هذه المشاريع مرحلة طلب العروض.



