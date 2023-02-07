الرصد الجوي يعلن عن درجة انذار عالية في ولاية نابل لغزارة الأمطار المتوقعة ليل الثلاثاء

الرصد الجوي يعلن عن درجة انذار عالية في ولاية نابل لغزارة الأمطار المتوقعة ليل الثلاثاء

Publié le Mardi 07 Février 2023 - 19:33 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وضع المعهد الوطني للرصد الجوي، مساء الثلاثاء، ولاية نابل في درجة انذار عالية من خلال إسنادها اللون البرتقالي في خارطة اليقظة، وذلك لغزارة الأمطار المتوقعة.
وتشير الخارطة الى ان الامطار ستكون مؤقتا رعدية وغزيرة وبكميات محليا هامة بداية من هذه الليلة بالوطن القبلي ثم تشمل تدريجيا جهة الساحل غدا الاربعاء.

ودعا المعهد إلى ضرورة ملازمة الحذر عند التنقل واتباع تعليمات السلامة عنذ السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية او الطرقات المغمورة بالمياه او قرب مجرى مائي، بسبب الامطار المتهاطلة في فترات قصيرة والتي ينجر عنها ارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة وتشكل السيول وفيضان الأودية والمناطق التي تشهد عادة تراكم المياه.

وكان المعهد قد توقع، في نشرة سابقة، نزول أمطار متفرقة، ليل الثلاثاء، بالعديد من الولايات ومن المنتظر أن تكون مؤقتا رعدية بالمناطق الشرقية للشمال والوسط.


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