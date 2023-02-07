اضطراب وانقطاع مياه الشرب ابتداء من غد الأربعاء بباجة وتيبار وسيدي اسماعيل وحمام سيالة ومستوتة

اضطراب وانقطاع مياه الشرب ابتداء من غد الأربعاء بباجة وتيبار وسيدي اسماعيل وحمام سيالة ومستوتة

Publié le Mardi 07 Février 2023 - 11:48 قراءة: 0 د, 32 ث
      
ستشهد مدن باجة وتيبار وسيدي اسماعيل وحمام سيالة ومستوتة اضطرابا وانقطاعا في عمليّة توزيع مياه الشرب ابتداء من الساعة العاشرة من صباح غد، الإربعاء، وفق ما أكّدته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ أصدرته، الثلاثاء.

وأوضحت أن اضطراب توزيع مياه الشرب في هذه المناطق يأتي تبعا لبرمجة القيام بأشغال ربط جزء من القناة الجديدة، التي تمّ وضعها، بالقناة القديمة على مستوى منطقة وادي باجة من ولاية باجة في إطار تجديد قناة الجلب الرئيسية للمياه الصالحة للشرب من محطة المعالجة بفرنانة قطر 1250 مم باتجاه مدينة باجة.

وأكّدت الشركة إستئناف التوزيع، بصفة طبيعية، تدريجيا إبتداء من الساعة العاشرة من صباح، الجمعة 10 فيفري 2023، بعد إستكمال الأشغال.

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