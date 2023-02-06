أمضى كل من وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، اليوم الاثنين، اتفاقية تتعلّق بإحداث وحدة لتخزين الأدوية الخصوصية بالمستشفى العسكري بقابس وتوزيعها على المضمونين الاجتماعيين.



وتتكفل الهياكل التابعة لوزارة الدفاع الوطني بمقتضى هذه الاتفاقية، ببناء الفضاء الخاص بوحدة تخزين الأدوية الخصوصية بالمستشفى العسكري بقابس، على أن يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض تمويل إنجاز المشروع الذي سيشرف على استغلاله في ما بعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب ما ورد في بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.



وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة أنّ هذه الاتفاقية تهدف إلى تسهيل وتقريب توزيع الأدوية على المضمونين الاجتماعيين المصابين بأمراض ثقيلة وخبيثة والذين يكابدون يوميا للتنقل من أجل جلب أدويتهم.



وثمّن الدور المتميّز والفعّال الذي ما فتئت تضطلع به المؤسسة العسكرية لدعم السلطات المدنية خاصة في المجالات الاجتماعية والصحيّة والإنسانية خدمة للمواطنين وللصالح العام.



من جهته، بيّن وزير الدفاع الوطني أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار معاضدة المؤسسة العسكرية لمجهودات الدولة في توفير المرافق العمومية ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ هذا التعاون يأتي استجابة للطلبات الملحّة لمتساكني ولاية قابس أساسا وولايات الجنوب بصفة أشمل وسعيا من السلطات العمومية لتقريب الخدمات الصحيّة للمواطنين لا سيما الذين يعانون من الأمراض الخبيثة والسرطانية، داعيا لهم بالشفاء العاجل.







