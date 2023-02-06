هلال الشابة يطالب بتحكيم اجنبي لمباراته امام النادي الصفاقسي

طالب هلال الشابة بتعيين طاقم تحكيم دولي اجنبي لمباراته امام النادي الصفاقسي المقررة يوم الاربعاء المقبل على ملعب الطيب المهيري بصفاقس لحساب الجولة الرابعة عشرة والاخيرة من منافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطلولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويتعين على هلال الشابة صاحب المركز الثامن والاخير برصيد 11 نقطة تحقيق الفوز على النادي الصفاقسي صاحب المركز الخامس شراكة مع النادي البنزرتي والملعب التونسي بمجموع 13 نقطة لضمان بقائه في الرابطة المحترفة الاولى. وفي صورة التعادل او الهزيمة فان هلال الشابة سينزل الى الرابطة المحترفة الثانية.

وقال هلال الشابة في بلاغ صادر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "لقد سبق لإدارة هلال الشابة أن طالبت في مناسبات عدّة منذ عودة نشاط البطولة بتعيين طواقم تحكيم أجنبية لمباريات فريقنا في البطولة ولكن كل طلباتنا قوبلت بالتجاهل رغم المظالم والفظاعات التحكيمية التي أرتكبت بسبق الإضمار في حق فريقنا، ولكن اليوم وأمام تواصل المهازل التحكيمية في جل الملاعب وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتأسيسا على مبادئ معاملة كل الأندية بالمثل وعلى نفس القدر من العدالة والمساواة والحياديّة، فإن إدارة الهلال تطالب الإدارة الوطنية للتحكيم وبإصرار بتعيين طاقم تحكيم دولي أجنبي لمباراتنا الأخيرة أمام النادي الرياضي الصفاقسي نظرا للطابع المصيري لهذه المباراة بالنسبة للفريقين على أن يحتفظ الهلال بحقه في إتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات في صورة مواصلة تجاهل مطالبه المشروعة".

يذكر ان الادارة الوطنية للتحكيم عينت خلال الموسم الحالي طواقم تحكيم اجنبية لعدد من المقابلات اخرها تلك التي دارت امس الاحد بين النادي البنزرتي والملعب التونسي على ملعب 15 اكتوبر ببنزرت.





