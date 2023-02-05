الرابطة الاولى - نتائج مباريات الجولة الثالثة عشرة

الرابطة الاولى - نتائج مباريات الجولة الثالثة عشرة

Publié le Dimanche 05 Février 2023 - 16:41 قراءة: 1 د, 36 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة عشرة للمجموعتين الاولى والثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد

المجموعة الاولى
في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - الملعب التونسي            1-2
في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة
امل حمام سوسة - النادي الصفاقسي          1-1
في ملعب زويتن (دون حضور جمهور)
هلال الشابة - النجم الساحلي             صفر-صفر
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي  2-2

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النجم الساحلي 29 13 9 2 2 23 9
2- الترجي الرياضي 28 13 8 4 1 23 8
3- اتحاد تطاوين 18 13 4 6 3 12 13
4- امل حمام سوسة 14 13 3 5 5 9 16
5- النادي الصفاقسي 13 13 2 7 4 7 10
-- الملعب التونسي 13 13 3 4 6 12 16
--النادي البنزرتي 13 13 3 4 6 10 17
8- هلال الشابة 11 13 3 2 8 8 15

المجموعة الثانية
في ملعب سليمان البلدي 
مستقبل سليمان - اولمبيك سيدي بوزيد     1-صفر
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - مستقبل الرجيش1        -صفر
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري - اتحاد بنقردان           صفر-1
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - الاولمبي الباجي               1-صفر

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- اتحاد بنقردان 26 13 8 2 3 12 6
-- الاتحاد المنستيري 26 13 8 2 3 15 5
3-الاولمبي الباجي 24 13 7 3 3 19 11
4-النادي الافريقي 21 13 6 3 4 13 11
5-مستقبل سليمان 16 13 4 4 5 9 12
--نجم المتلوي 16 13 4 4 5 10 14
7-اولمبيك سيدي بوزيد 9 13 2 3 8 6 15
8-مستقبل الرجيش 6 13 1 3 9 5 15

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