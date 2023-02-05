بن عروس : انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان مسرح الطفل بحمام الانف

انطلقت صباح اليوم الأحد المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف فعاليات الدورة السابعة لمهرجان مسرح الطفل، بعرض فرجوي للدمى العملاقة وفقرات تنشيطية وموسيقية من أمام الفضاء الخارجي للمركب تفاعل معها الجمهور الحاضر من أطفال وشبان من أعمار مختلفة .



وقال مدير المهرجان والمشرف على المركب الثقافي أيمن بن غالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان هذه الدورة السابعة التي تنظم تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس و بدعم من إدارة المسرح و الفنون الركحية بوزارة الشؤون الثقافية وتتزامن مع العطلة المدرسية، تمثل متنفسا ثقافيا لأطفال مدينة حمام الأنف و الضاحية الجنوبية لمشاهدة انتاجات مسرحية مختلفة وعروض ثقافية موجهة تتراوح بين العروض الفرجوية والتنشيط الميداني والتربصات التكوينية في التعبير الشفوي و الجسدي وفي الممارسة المسرحية.



وتضمن برنامج الافتتاح إضافة إلى الفقرات التنشيطية معرضا للعرائسي عياد معاقل الذي يتواصل طيلة فترة المهرجان وعرضا كرنفاليا وفقرات تنشيطية لجمعية المغرب العربي للإنتاج والتوزيع الفني وفقرات تنشيطية للإذاعة المحلية .

وتنطلق العروض المسرحية الموجهة للأطفال اليوم الأحد بعرض مسرحية مملكة الخلود لشركة كارمن للإنتاج بتونس بقاعة العروض للمركب الثقافي، قبل ان يلتقي جمهور مسرح الأطفال يوم غد الاثنين مع عرض مسرحية أحلام طفولة:"عصفور فنان" لشركة شمس قبودية للإنتاج بالشابة.

وسيكون رواد المهرجان يوم الثلاثاء 7 فيفري على موعد مع مسرحية "لك أن تختار" لشركة شرق للإنتاج، يليه عرض تنشيطي مع فقرة الحكواتي بعنوان "صندوق عجب" للنادي الثقافي علي البلهوان.

اما يوم الاربعاء 8 فيفري فسيكون الموعد مع عرض مسرحية "قصر الحكايات" لشركة فاصل للإنتاج بالمنستير، يليه عرض مسرحية "المغامرة" لشركة إيفيزيون للإنتاج بصفاقس يوم الخميس 9 فيفري.

ويتضمن برنامج يوم الجمعة 10 فيفري، عرض مسرحية "ويبقى الأمل" بمشاركة خاصة لتلامذة المدرسة الإبتدائية نهج ليبيا بحمام الأنف وذلك قبل يوم من عرض مسرحية "طريق الحكمة" لشركة أصوات للإنتاج بصفاقس.

ويختتم المهرجان الأحد القادم مع عرض فنون السيرك للجمعية الوطنية لفنون السيرك بتونس.



