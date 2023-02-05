سليانة: تقدّم أشغال القسط الثاني من مشروع المركب الشبابي بسليانة بنسبة 95 بالمائة (مدير المركّب)

تقدّمت أشغال القسط الثاني من مشروع المركب الشبابي بمعتمدية سليانة الشماليّة بنسبة 95 بالمائة، ومن المؤمل أن يتم الفروغ منها في موفى شهر فيفري الجاري، حيث تم استكمال أشغال النوادي، في انتظار الانتهاء من انجاز الملاعب وتركيز السخان المركزي، وفق ما أفاد به، اليوم الأحد، مدير المركب ناجي الراجحي.



وأوضح الراجحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قيمة الاعتمادات الجملية للقسط الثاني تقدر بـ 2.5 مليون دينار، ويشمل 4 نوادي اختصاص، وقاعة كبيرة للأنشطة الجماهيرية والاجتماعات مجهزة بأحدث التجهيزات، وقاعتين للأنشطة و4 ملاعب لرياضات كرة السلة، و كرة القدم (ملعب معشب)، وكرة اليد، وكرة المضرب.

وأكد أن عددا هامّا من شباب ولاية سليانة ينتظر دخول المشروع حيز الاستغلال لممارسة أنشطته بصفة مستمرة من بينها نوادي الرقص، وكرة القدم وكرة السلة، والصحة، والدراجات الهوائية، والفنون التشكيلية والموسيقى، حيث بلغ عدد الاشتراكات حوالي 500 اشتراكا إلى غاية اليوم.

ولفت، في سياق متّصل، إلى النقص الكبير في الإطار التربوي والعمالي في هذه المؤسسة الشبابية والتي تضمّ مديرا، ومنشطة واحدة، و5عملة، وهو ما يعتبر إطارا غير كاف لاستقبال عدد هام من الوافدين، مطالبا السلط المعنية بإيجاد حلول لتجاوز هذا النقص.

يشار إلى أن القسط الأول للمشروع دخل حيز الاستغلال منذ سنة 2015 ويضمّ مركز إقامة بطاقة استيعاب جملية تبلغ 50 سريرا ومطعما، وإدارة، ونوادي اختصاص، بقيمة اعتمادات جمليّة قدّرت بـ2.2 مليون دينار، وفق ذات المصدر.



