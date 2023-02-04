مدنين: مدرسة شارع بورقيبة بحومة السوق تكرّم عددا من الأمنيين بعد استرجاعهم لمعدات إعلامية تعرضت للسرقة من المدرسة

كرّمت أسرة المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة بجربة حومة السوق من ولاية مدنين، اليوم السبت، عددا من الأمنيين الذين شاركوا الإطار التربوي والإداري والتلاميذ بالمدرسة تحية العلم، وذلك في حركة رمزية اعترافا بجهودهم في استرجاع تجهيزات إعلامية (حواسيب وآلات بثّ هامّة) ومكتبية تعرّضت للسرقة من هذه المؤسسة التربوية.

وأرادت إدارة المؤسسة من هذه اللفتة توجيه رسالة شكر للوحدات الامنية بجربة، وتثمين جهودهم في تعزيز الامن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، متقدمة بالشكر وبالتقدير للمؤسسة الأمنية، وهو ما استحسنه الأمنيون الذين تفاعلوا ايجابيا مع هذه المبادرة العميقة الأبعاد والدلالات.

يذكر أنّ مدرسة شارع بورقيبة حومة السوق كانت قد تحصلت على حواسيب وشاشات تفاعلية ومعدات اخرى لتجهيز قسم اعلامية كجائزة من مجمع "اورونج" التربية الرقمية لحصولها على المرتبة الاولى في مسابقة "ويكي شالنج" لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط.



