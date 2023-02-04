الرابطة الاولى - المصري ابراهيم نور الدين حكما للقاءالنادي البنزرتي والملعب التونسي

عينت الادارة الوطنية للتحكيم طاقم تحكيم مصري بقيادة ابراهيم نور الدين لادارة مباراة النادي البنزرتي وضيفه الملعب التونسي التي ستقام يوم الاحد على ملعب 15 اكتوبر ببنزرت بداية من الساعة الثانية بعد الظهر لحساب الجولة الثالثة عشرة من منافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



وفي ما يلي تعيينات حكام كافة مقابلات الجولة الثالثة عشرة بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستقام غدا الاحد بداية من الساعة الثانية بعد الظهر



المجموعة الاولى

في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي - الملعب التونسي المصري ابراهيم نور الدين

في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة

امل حمام سوسة - النادي الصفاقسي اسامة بن اسحاق

في ملعب باردو (دون حضور جمهور)

الملعب التونسي - النجم الساحلي خالد قويدر

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي جلال السحباني





المجموعة الثانية

في ملعب سليمان البلدي

مستقبل سليمان - اولمبيك سيدي بوزيد سفيان كتات

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي - مستقبل الرجيش محمد الفني

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري - اتحاد بنقردان امير العيادي

في ملعب المتلوي

نجم المتلوي - الاولمبي الباجي يسري بوعلي









