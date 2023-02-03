المنستير: ثلاثة طعون في النتائج الأولية للدور الثاني

Publié le Vendredi 03 Février 2023 - 14:40 قراءة: 0 د, 27 ث
      
سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، ثلاثة طعون في النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية على مستوى ثماني دوائر انتخابية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بليغ قاسم "وات".

وتنتهي فترة الطعون اليوم على أن تعلم إثر ذلك المحكمة الإدارية الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بتواريخ الجلسات التي ينتظر خلالها صدور أحكام قابلة للاستئناف.

وتنافس خلال الدور الثاني للانتخابات التشريعية بولاية المنستير، 16 مترشحا موزعين على الدوائر الانتخابية المنستير1 ، والمنستير2 ، والساحلين-الوردانين-بنبلة، وجمال، والمكنين، وطبلبة-البقالطة-صيادة-لمطة-بوحجر، وقصر هلال-قصيبة المديوني، وزرمدين-بني حسّان وذلك للفوز على ثمانية مقاعد بمجلس نواب الشعب.


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