الرابطة الثانية: مستقبل قابس ينتدب اللاعب سيف الدين الجربي

Publié le Jeudi 02 Février 2023 - 17:49 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن مستقبل قابس عن تعزيز صفوف أكابر فريق كرة القدم بانتداب اللاعب سيف الدين الجربي قادما من هلال الشابة.

ويشغل سيف الدين الجربي صاحب الـ 31 عاما خطة مهاجم، وقد سبق له اللعب لعدة فرق تونسية على غرار الترجي الرياضي التونسي و الملعب القابسي وقرمبالية الرياضية ومستقبل القصرين واتحاد تطاوين واتحاد بن قردان.

كما خاض تجربة احترافية في المملكة العربية السعودية مع فريق نجران و نادي القيصومة.

ويتذيل مستقبل قابس جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 7 نقاط بعد مضي 11 جولة.

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