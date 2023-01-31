قال وزير التربية الجديد محمد علي البوغديري إنه "سيواصل العمل في إطار تكريس مبدأ استمرارية الدولة وأن قيادته للوزارة في الفترة القادمة ستكون بالتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع التربوي لإنجاح الاستحقاقات التربوية القادمة".



وانتظم اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التربية موكب استلام مهام وزير التربية الجديد بحضور اطارات الوزارة، وفق بيان نشرته اليوم الثلاثاء وزارة التربية.

وفي وقت سابق أدى وزير التربية الجديد محمد علي البوغديري اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.



وأكد البوغديري في كلمة ألقاها بمناسبة موكب تسلمه لمهامه أنه "سيعمل مع جميع الأطراف لإدارة الملفات معتبرا أن كل الإشكاليات تفض بالحوار"، متعهدا بدعوة جميع الفاعلين التربويين والأطراف الاجتماعية الى الشروع في تحقيق الاصلاحات.



وشدد البوغديري على أنه سيعوّل على جميع الخبرات التي تزخر بها الوزارة والتي اعتبرها الضامن الأساسي لبناء مستقبل تونس ولتجاوز الاشكالات والصعوبات المطروحة، مشيرا إلى أن "تونس ستتجه الى مرحلة الاستقرار التام بعد تجاوز كل الصعوبات".



كما ثمن محمد علي البوغديري جهود وزير التربية السابق وكافة العاملين في القطاع التربوي لإنجاح المسار التربوي رغم كل الصعوبات التي يمر بها القطاع، مبرزا أن تونس تحتاج الى كل أبنائها في فترة الانتقال الديمقراطي الراهنة.



يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قدر قرر أمس الاثنين إعفاء وزير التربية السابق فتحي السلاوتي وتعيين عضو المكتب التنفيذي السابق لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري خلفا له.



