المدافع الدولي التونسي عمر الرقيق ينتقل الى ويغان الانقليزي

انتقل المدافع التونسي عمر الرقيق الى نادي ويغان متذيل بطولة الدرجة الثانية الانقليزية لكرة القدم قادما من مواطنه ارسنال حسب ما اورده الموقع الرسمي للفريق الانقليزي اليوم الثلاثاء على شبكة الانترنت.



ووقع الرقيق صاحب ال21 عاما والمولود في هولندا على عقد الى غاية نهاية الموسم الحالي 2022-2023 ليصبح خامس انتداب يقوم به الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد ستيفن كولكر وميغيل عزيز وكريست تييهي ومارتن كيلي.



ومر الرقيق رغم صغر سنه على عدة اندية على غرار فيينورد روتردام الهولندي ومانشستر سيتي الانقليزي وبي اس في ايندهوفن الهولندي ومرسيليا الفرنسي وهرتا برلين الالماني وارسنال الانقليزي.

وكان الرقيق ضمن قائمة المنتخب التونسي التي شاركت في نهائيات كاس افريقيا للامم الاخيرة التي اقيمت في الكاميرون عام 2022 لكن لم توجه له الدعوة خلال مونديال قطر 2022.







