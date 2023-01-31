قابس: تطور ملحوظ في انتاج الصيد البحري

واصل انتاج الصيد البحري بولاية قابس خلال سنة 2022 تطوره وبلغ 26258 طنا مقابل 21793 طنا خلال سنة 2021 ، وفق معطيات للمندوبية الجهوية للفلاحة .



وتوزع الانتاج، وفق ذات المعطيات التى تحصل عليها صحفي "وات" الى 12678 طنا من سلطعون البحر و8819 طنا من السمك الازرق و4650 طنا من الصيد الساحلي من بينه 289 طنا من القمبري اضافة الى 103 اطنان من التن الأحمر و1.5 طن من الطحالب المجهرية المتأتية من تربية الاحياء المائية.



ويكتسي قطاع الصيد البحري بولاية قابس أهمية اقتصادية واجتماعية بارزة ويضم اسطول الصيد بالجهة 544 مركب صيد ساحلي، و72 مركبا للصيد بالشبكة الدائرة و03 وحدات لصيد التن، فيما يوفر هذا القطاع حول 3000 موطن شغل قار.



وقد تأثر القطاع بعدد من العوامل التي انعكست عليه بشكل سلبي من بينها بالخصوص ضعف البنية الأساسية والتلوث والصيد العشوائي الذي الحق ضررا فادحا بالثروة البحرية.



