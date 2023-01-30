كاس تونس / نتائج قرعة الادوار السادس عشر وثمن النهائي وربع النهائي

في ما يلي نتائج سحب قرعة الادوار السادس عشر وثمن النهائي وربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2022 / 2023 التي جرت مساء الثلاثاء خلال برنامج // التاسعة سبور //



1/ الامل الرياضي بحمام سوسة / الملعب الرياضي بمنزل بورقيبة

2/ اتحاد بن قردان / الاتحاد المنستيري

3/ اتحاد بوسالم / الملعب التونسي /

4/ النجم الساحلي / مستقبل سليمان

5/ هلال مساكن / مستقبل الرجيش

6/ الترجي الرياضي / امل جربة

7/ هلال الشابة / نادي حمام الانف

8/ شبيبة العمران / اولمبي سيدي بوزيد

9/ جريدة توزر / قوافل قفصة

10/ النادي الصفاقسي / الملعب الصفاقسي

11/ جمعية مقرين / النادي البنزرتي

12/ بعث الرياضي ببوحجلة / الغزال الرياضي ببقالطة

13/مستقبل القصرين / النجم الرادسي

14/ الاولمبي الباجي / نادي كرة القدم بالحمامات

15/ الاتحاد الرياضي بتطاوين / النجم المتلوى

16/ النادي الافريقي / مكارم المهدية



وستقام مباريات الدور السادس عشر يومي 12 و15 فيفري القادم فيما ستجرى مباراتا الترجي الرياضي / امل حمام سوسة واتحاد بن فردان والاتحاد المنستيري وسط الاسبوع بسبب مشاركاتهما في المسابقات القارية.



الدور ثمن النهائي

17/ الفائز من مباراة الاولمبي الباجي / نادي كرة القدم بالحمامات / الفائز من مباراة مستقبل القصرين / النجم الرادسي

18/ الفائز من مباراة جمعية مقرين / النادي البنزرتي / الفائز من مباراة جريدة توزر / قوافل قفصة

19/ الفائز من مباراة شبيبة العمران / اولمبي سيدي بوزيد / الفائز من مباراة النادي الصفاقسي / الملعب الصفاقسي

20/ الفائز مباراة الترجي الرياضي / امل جربة مع الفائز من مباراة اتحاد بن قردان / الاتحاد المنستيري

21/ الفائز من النادي الافريقي / مكارم المهدية مع الفائز من مباراة هلال مساكن / مستقبل الرجيش

22/ الفائز من مباراة امل حمام سوسة / ملعب نزل بورقيبة مع الفائز من مباراة بعث الرياضي ببوحجلة / الغزال الرياضي ببقالطة

23/ الفائز من مباراة اتحاد بوسالم / الملعب التونسي مع الفائز من مباراة النجم الساحلي / مستقبل سليمان

24/ الفائز من مباراة اتحاد تطاوين / النجم المتلوى مع الفائز من مباراة عدد 7 / الفائز من مباراة هلال الشابة / نادي حمام الانف



الدور ربع النهائي / 26 فيفري و5 مارس 2023

الفائز من مباراة 22 مع الفائز من مباراة 22

الفائز من مباراة 19 مع الفائز من مباراة 17

الفائز من مباراة 23 مع الفائز من مباراة 24

الفائز من مباراة 20 مع الفائز من مباراة 18









