مروان العباسي يدعو القطاع البنكي المغاربي إلى الانضمام إلى منصة الدفع  متعددة العملات العربية

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 18:30 قراءة: 0 د, 40 ث
      
دعا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، القطاع البنكي المغاربي لاغتنام الفرصة التي تتيحها منصة الدفع متعددة العملات العربية BUNA

وأشار العباسي، خلال المؤتمر المصرفي والمالي إلى أهمية الانضمام المكثف إلى هذه المنصة التي من شأنها أن تثري .مشهد التبادلات العربية ، وفق ما نشره البنك المركزي التونسي، الإثنين

وشدد محافظ البنك المركزي، على أهمية تكامل البنى التحتية للمدفوعات في المنطقة باعتباره رافعة أساسية لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في التكامل الاقتصادي والمالي


وأشار العباسي، إلى أن منصة الدفع متعددة العملات العربية تتمتع بمزايا جوهرية على مستوى شروط العضوية والكلفة المنخفضة مما يساعد على سرعة تسوية المعاملات وكذلك أنظمة التسوية والتدفقات النقدية بين البنوك المركزية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التونسي هو من بين مؤسسات الإصدار الثلاث الأولى التي انضمت إلى المنصة "BUNA" وقد ضمنت ستة بنوك تونسية اندماجها في هذا النظام.

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