سيدي بوزيد: نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بمختلف الدوائر الانتخابية

في ما يلي النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد :



دائرة سيدي بوزيد الشرقية سوق الجديد

عدد المرسمين: 59055 شخصا

عدد الأصوات المصرح بها:8435 صوتا

المرتبة الأولى:عبد الستار زارعي 5111 صوتا

المرتبة الثانية:تهامي عبدولي 3324 صوتا



دائرة بئر الحفي سيدي علي بن عون

عدد المرسمين:48012 شخصا

عدد الأصوات المصرح بها:9309 صوتا

المرتبة الأولى:جلال خدمي 4976 صوتا

المرتبة الثانية:مجدي جابلي 4333 صوتا



دائرة سيدي بوزيد الغربية الهيشرية:

عدد المرسمين:78068 شخصا

عدد الأصوات المصرح بها:8149 صوتا

المرتبة الأولى:شفيق زعفوري:4969

المرتبة الثانية:خليفة الطويل:3180 صوتا



دائرة الرقاب السعيدة أولاد حفوز صوتا

عدد المرسمين:64655 شخصا

عدد الأصوات المصرح بها:11427 صوتا

المرتبة الأولى: خالد حكيم مبروكي 6104 اصوات

المرتبة الثانية: العربي القادري 5323 صوتا



دائرة سبالة أولاد عسكر جلمة

عدد المرسمين:35496 شخصا

عدد الأصوات المصرح بها:7137 صوتا

المرتبة الأولى:صالح سالمي 4829 صوتا

المرتبة الثانية:عبد المولى بوبكر 2308 اصوات



دائرة المكناسي منزل بوزيان المزونة

عدد المرسمس:56297 شخصا

عدد الاصوات المصرح بها:13897 صوتا

المرتبة الاولى:بدر الدين قمودي 7138 صوتا

المرتبة الثانية:علي الفاهم 6759 صوتا



يشار الى ان نسبة الاقبال على الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد بعد غلق مكاتب الاقتراع كانت قد بلغت 17 فاصل 4 بالمائة أي حوالي 20 الف ناخبا من جملة 348003 مسجلا في الانتخابات، وذلك حسب ما صرح به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بوجمعة مشي في تصريح ل"وات".



