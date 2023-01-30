سيدي بوزيد: نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بمختلف الدوائر الانتخابية

في ما يلي النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد :
دائرة سيدي بوزيد الشرقية سوق الجديد
عدد المرسمين: 59055 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:8435 صوتا
المرتبة الأولى:عبد الستار زارعي 5111 صوتا
المرتبة الثانية:تهامي عبدولي 3324 صوتا
دائرة بئر الحفي سيدي علي بن عون
عدد المرسمين:48012 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:9309 صوتا
المرتبة الأولى:جلال خدمي 4976 صوتا
المرتبة الثانية:مجدي جابلي 4333 صوتا
دائرة سيدي بوزيد الغربية الهيشرية:
عدد المرسمين:78068 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:8149 صوتا
المرتبة الأولى:شفيق زعفوري:4969
المرتبة الثانية:خليفة الطويل:3180 صوتا
دائرة الرقاب السعيدة أولاد حفوز صوتا
عدد المرسمين:64655 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:11427 صوتا
المرتبة الأولى: خالد حكيم مبروكي 6104 اصوات
المرتبة الثانية: العربي القادري 5323 صوتا
دائرة سبالة أولاد عسكر جلمة
عدد المرسمين:35496 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:7137 صوتا
المرتبة الأولى:صالح سالمي 4829 صوتا
المرتبة الثانية:عبد المولى بوبكر 2308 اصوات
دائرة المكناسي منزل بوزيان المزونة
عدد المرسمس:56297 شخصا
عدد الاصوات المصرح بها:13897 صوتا
المرتبة الاولى:بدر الدين قمودي 7138 صوتا
المرتبة الثانية:علي الفاهم 6759 صوتا
يشار الى ان نسبة الاقبال على الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد بعد غلق مكاتب الاقتراع كانت قد بلغت 17 فاصل 4 بالمائة أي حوالي 20 الف ناخبا من جملة 348003 مسجلا في الانتخابات، وذلك حسب ما صرح به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بوجمعة مشي في تصريح ل"وات".
دائرة سيدي بوزيد الشرقية سوق الجديد
عدد المرسمين: 59055 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:8435 صوتا
المرتبة الأولى:عبد الستار زارعي 5111 صوتا
المرتبة الثانية:تهامي عبدولي 3324 صوتا
دائرة بئر الحفي سيدي علي بن عون
عدد المرسمين:48012 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:9309 صوتا
المرتبة الأولى:جلال خدمي 4976 صوتا
المرتبة الثانية:مجدي جابلي 4333 صوتا
دائرة سيدي بوزيد الغربية الهيشرية:
عدد المرسمين:78068 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:8149 صوتا
المرتبة الأولى:شفيق زعفوري:4969
المرتبة الثانية:خليفة الطويل:3180 صوتا
دائرة الرقاب السعيدة أولاد حفوز صوتا
عدد المرسمين:64655 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:11427 صوتا
المرتبة الأولى: خالد حكيم مبروكي 6104 اصوات
المرتبة الثانية: العربي القادري 5323 صوتا
دائرة سبالة أولاد عسكر جلمة
عدد المرسمين:35496 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:7137 صوتا
المرتبة الأولى:صالح سالمي 4829 صوتا
المرتبة الثانية:عبد المولى بوبكر 2308 اصوات
دائرة المكناسي منزل بوزيان المزونة
عدد المرسمس:56297 شخصا
عدد الاصوات المصرح بها:13897 صوتا
المرتبة الاولى:بدر الدين قمودي 7138 صوتا
المرتبة الثانية:علي الفاهم 6759 صوتا
يشار الى ان نسبة الاقبال على الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد بعد غلق مكاتب الاقتراع كانت قد بلغت 17 فاصل 4 بالمائة أي حوالي 20 الف ناخبا من جملة 348003 مسجلا في الانتخابات، وذلك حسب ما صرح به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بوجمعة مشي في تصريح ل"وات".
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