سيدي بوزيد: نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بمختلف الدوائر الانتخابية

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 09:49 قراءة: 1 د, 4 ث
      
في ما يلي النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد :

دائرة سيدي بوزيد الشرقية سوق الجديد
عدد المرسمين: 59055 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:8435 صوتا
المرتبة الأولى:عبد الستار زارعي 5111 صوتا
المرتبة الثانية:تهامي عبدولي 3324 صوتا

دائرة بئر الحفي سيدي علي بن عون
عدد المرسمين:48012 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:9309 صوتا
المرتبة الأولى:جلال خدمي 4976 صوتا
المرتبة الثانية:مجدي جابلي 4333 صوتا

دائرة سيدي بوزيد الغربية الهيشرية:
عدد المرسمين:78068 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:8149 صوتا
المرتبة الأولى:شفيق زعفوري:4969
المرتبة الثانية:خليفة الطويل:3180 صوتا

دائرة الرقاب السعيدة أولاد حفوز صوتا
عدد المرسمين:64655 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:11427 صوتا
المرتبة الأولى: خالد حكيم مبروكي 6104 اصوات
المرتبة الثانية: العربي القادري 5323 صوتا

دائرة سبالة أولاد عسكر جلمة
عدد المرسمين:35496 شخصا
عدد الأصوات المصرح بها:7137 صوتا
المرتبة الأولى:صالح سالمي 4829 صوتا
المرتبة الثانية:عبد المولى بوبكر 2308 اصوات

دائرة المكناسي منزل بوزيان المزونة
عدد المرسمس:56297 شخصا
عدد الاصوات المصرح بها:13897 صوتا
المرتبة الاولى:بدر الدين قمودي 7138 صوتا
المرتبة الثانية:علي الفاهم 6759 صوتا

يشار الى ان نسبة الاقبال على الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد بعد غلق مكاتب الاقتراع كانت قد بلغت 17 فاصل 4 بالمائة أي حوالي 20 الف ناخبا من جملة 348003 مسجلا في الانتخابات، وذلك حسب ما صرح به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بوجمعة مشي في تصريح ل"وات".

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