ثنائية حمد الله تتوج فريقه الاتحاد بكأس السوبر السعودي

تُوج الاتحاد بكأس السوبر السعودي بعد انتصاره في المباراة النهائية على الفيحاء بهدفين دون رد سجلهما نجمه عبد الرزاق حمدالله على مدار شوطي اللقاء.

واللقب هو الأول للعميد منذ فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2018، وقد جاء بعد عام تقريبًا من انضمام حمدالله الذي رفع رصيد أهدافه مع الفريق في جميع البطولات إلى 26 هدفًا منذ جانفي 2022.

وبدأ الاتحاد المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بقوة وتقدم سريعًا وبعد 3 دقائق فقط بهدف حمدالله الأول، وبعدها بـ21 دقيقة تعرض الفيحاء لصدمة أخرى بطرد لاعبه عبد الرحمن السفري بعد تدخله العنيف على طارق حامد.

وسيطر الاتحاد على اللقاء بعد ذلك وكاد أن يُعزز تقدمه في الشوط الأول، حيث سنحت له عدة فرص كان أخطرها تسديدة مهند الشنقيطي وركلة الجزاء التي حصل عليها حمدالله وسددها للخارج عبد الرحمن العبود عند الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وقد ألغى الحكم هدفًا لرومارينيو بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وعاد حمدالله وفي نفس التوقيت من الشوط الثاني، بعد 3 دقائق من بدايته، وسجل الهدف الثاني للاتحاد برأسية جيدة استغل بها خطأ حارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش في التصدي لتمريرة إيغور كورونادو العرضية.







