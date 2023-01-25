أيام قرطاج الموسيقية 2023: أماني الرياحي تنير دربها بالموسيقى والغناء لتنشد للقيم الإنسانية السامية

عندما قصّت أماني الرياحي، في بداية العرض، على جمهورها حكايتها مع معلمتها التي اتهمتها بالكفر لمجرد سؤال طرحته يعكس براءة الطفولة، وهي ما تزال عامها الخامس من العمر، كانت الرسالة واضحة أن هذه الشابة التي نشأت في عائلة ومجتمع محافظيْن استطاعت أن تشقّ طريقها بثبات نحو عالم الفن والموسيقى رغم العوائق والمطبّات.



وهاهي أماني الرياحي اليوم تغمرها السعادة وهي تعتلي الركح لتقدّم عرضها "كيما الريح" ضمن برمجة الدورة الثامنة لأيام قرطاج الموسيقية (21 - 28 جانفي 2023)، وذلك مساء الثلاثاء بمسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.



وقبل أن يكون "كيما الريح" عنوانا لهذا العرض، فهو أيضا عنوان لأول باقة موسيقية أطلقتها وتضمّ ستّ أغاني هي عبارة عن نفَسٍ مقاومٍ يعبر ويترجم حالة فتاة شابة عاشت في بيئة رافضة للموسيقى والغناء. ومن خلال أغانيها يكتشف الجمهور التجارب الإنسانية التي تركت أثرا في نفس هذه الفنانة الشابة وخياراتها الفنية، وهي أغان رأت النور على إيقاعات أنماط موسيقية مختلفة أبرزها موسيقى الجاز، وكلّ أغنية من أغاني هذه الشابة تحكي جزءا من واقعها المعاش.



وافتتحت أماني الرياحي عرضها بأغنية "كيما الريح" وهي من تأليفها وتعبّر عن توقها للحرية والانعتاق من أغلال القيم المحافظة والمنغلقة على الذات. كما غنّت من أشعار نزار قباني "يديك" وغنت من تأليفها "نور الشمس في عيونك" و"موش لازم تبقى على طول".



ورافقت أماني الرياحي في هذا العرض مجموعة موسيقية متألفة من خمسة عازفين هم شهاب بعزاوي على الساكسوفون وسليم عبيدة على الباص وعلاء بن فقيرة على الكلافياي ويوسف سلطانة على الباطري ودنيا حطاب على الفلوت.



وعاشت أماني الرياحي تجارب فنية مختلفة فهي مغنية وكاتبة وممثلة وناشطة في المجتمع المدني. واستهلت مسيرتها الموسيقية مع مجموعة "جاد للموسيقى الملتزمة" ثم مع مجموعة "جهر لموسيقى الإنسان". وعزفت في فيلم "غبرة" إنتاج سنة 2022. وكتبت وغنت في النسخة التونسية لمسرحية ديزني "علاء الدين". و"كيما الريح" هو أيضا عنوان أول أغنية فيديو كليب في ألبومها الذي يحمل نفس العنوان ويضم ست أغان.



