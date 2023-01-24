سعيد يلتقي وزير الداخلية والمدير العام للامن الوطني

سعيد يلتقي وزير الداخلية والمدير العام للامن الوطني

Publié le Mardi 24 Janvier 2023 - 00:11 قراءة: 0 د, 23 ث
      
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان.

وركز رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع على ضرورة توفير كل الشروط حتى تقوم كل الإدارات وطنيا وجهويا ومحليا بوظائفها في كنف الحياد التام ليُعبّر الشعب عن إرادته بكل حرية في كنف احترام القانون، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.



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