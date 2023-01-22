تولت اليوم مصالح ولاية بنزرت توزيع مساعدات اجتماعية ووسائل تدفئة وقوارير غاز منزلية لمجموعة هامة من متساكني معتمديات سجنان وجومين وبنزرت الجنوبية.



وتندرج هذه المبادرة التضامنية وفق والي بنزرت سمير عبد اللاوي الذي اشرف على تسليم مختلف الطرود و المواد الغذائية وتجهيزات التدفئة، في اطار سلسلة من البرامج الاجتماعية التي تم الانطلاق في انجازها منذ بداية الموسم الشتوي وبالتزامن مع موجة البرد التي تشهدها الجهة على غرار بقية جهات البلاد



واضاف والي الجهة ان اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ومختلف اللجان الاجتماعية في حالة انعقاد دائم واستنفار كامل للتدخل والقيام بواجبها في مد يد المساعدة للجميع ،سواء منها الاجتماعية او على مستوى تامين المحيط السكني والمهني و سلاسة الحركة المرورية والحياة العامة .



