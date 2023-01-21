تركيز حضيرة أشغال مشروع الجامعة الامريكية بأوتيك (الممثل القانوني للمشروع)

وأكد، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية تحت اشراف والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، أنه وجد الدعم والاحاطة اللازمين لاستكمال جميع الإجراءات الكفيلة بانطلاق الاعمال الفنية للمرحلة الأولى من المشروع بمنطقة أوتيك من قبل السلط الجهوية والمحلية والمصالح المركزية وهياكل التمويل.من جهته، أكّد والي بنزرت حرصه وجميع المصالح والهياكل على توفير كل الظروف والآليات لمزيد استقطاب وتشجيع المستثمرين التونسيين والأجانب على الانتصاب بمختلف مناطق الولاية ولا سيما منها المناطق ذات الاولوية، وعلى حسن استثمار الخصوصيات الطبيعية والاستراتيجية التي تتميز بها الجهة ولا سيما مناخها الاجتماعي السليم، وفق تعبيره.واعتبر أن دفع الاستثمار العمومي وتثمينه يمرّ في جانب هام منه عبر دفع الاستثمار الخاص الهادف، معتبرا أن وأن السلط الجهوية ببنزرت على استعداد دائم لفض مختلف المشاكل الطارئة او الهيكلية لمختلف المشاريع سواء خلال مراحل الانجاز او مراحل التجديد والتوسعات.يذكر أن كلفة إنجاز مشروع الجامعة الامريكية بشمال إفريقيا بمراحله الثلاث قدّرت بـ 74 مليون دينار، منها 16 مليون دينار مخصّصة للمرحلة الأولى، والتي تتضمن انجاز 3 كليات مختصة في مجالات الاقتصاد والتصرف، والهندسة، والاختصاصات شبه الطبية، علاوة على مركب رياضي ومركب ترفيهي ومجموعة مطاعم، وستوفر المرحلة الأولى للمشروع خدمات دراسية لفائدة حوالي 4000 طالب وطالبة سيؤطرهم حوالي 200 اطار تدريس من تونس ومن أمريكا وغيرها، علاوة على بقية العملة والاداريين، وفق تصريح سابق للباعث والممثل القانوني لمشروع الجامعة الامريكية بشمال افريقيا حسونة فضيلة.