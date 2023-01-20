بنزرت: نشوب حريق مفاجئ بيخت راس بميناء بنزرت الترفيهي (المدير الجهوي للحماية المدنية)

Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 - 14:08 قراءة: 0 د, 37 ث
      
افاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي انه تم اليوم الجمعة، توجيه شاحنتي(02) اطفاء من الحجم المتوسط، مع سيارة نجدة، وفريق من الاطارات الخبيرة من مصالح الحماية المدنية، الى فضاء ميناء بنزرت الترفيهي، للتدخل واخماد حريق مفاجئ جد في يخت راس بالمكان طوله 12مترا، وهو على ملك تونسي مقيم بالخارج .

واوضح المصدر ذاته ان فريق التدخل استنفر جميع الاجراءات لاخماد الحريق ومنع انتشار النيران في المحيط وتامين بقية المراكب واليخوت الراسية بالحوض المائي للميناء الترفيهي.

ومن جانبه اكد قائد الميناء الترفيهي محمد علي عمار ان ادارة الميناء تتولى تكليف خبراء لفتح تحقيق معمق في اسباب نشوب الحريق، بالتنسيق مع بقية الهياكل الرسمية بالجهة، مشيرا الى ان التحريات الاولية بينت حصول تماس كهربائي باليخت، مما تسبب في اشتعال النيران به.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260307



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 20 جانفي 2023 | 28 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:04 17:33 15:12 12:37 07:29 05:59
Babnet
14°
 Babnet14° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet
8.75 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-711°-711°-612°-614°-5
  • Avoirs en devises
    22536,2

  • (19 jan)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,33899 DT        1$ =3,08114 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 jan)   1433,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   