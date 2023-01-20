رونالدو يسجل هدفين في ظهوره الأول بالسعودية خلال هزيمة ودية من سان جيرمان

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين في الشوط الأول من مباراة ودية جمعت فريق موسم الرياض وباريس سان جيرمان وحسمها بطل فرنسا 5-4 في ملعب الملك فهد بالرياض يوم الخميس في الظهور الأول للنجم البرتغالي بعد انتقاله للنصر المنافس بالبطولة السعودية للمحترفين لكرة القدم الشهر الماضي.



واحتسب الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم ركلة جزاء لصالح المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما بعد ارتطامه مع كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان ليخضع للعلاج قبل أن يسجل الركلة بنفسه ويدرك التعادل 1-1 لفريق موسم الرياض في مباراة ودية أمام بطل فرنسا.

وتقدم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان بعد ثلاث دقائق من البداية بعد تمريرة رائعة من زميله نيمار قبل أن يدرك رونالدو التعادل في الدقيقة 34.



وأشهر الحكم الجاسم بطاقة حمراء مباشرة لخوان بيرنات مدافع باريس سان جيرمان بعد تدخل قوي ضد سالم الدوسري في الدقيقة 39 ليحرمه من الانفراد بمرمى نافاس.



ورغم النقص العددي أعاد البرازيلي ماركينيوس قائد النادي الفرنسي للمقدمة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بعد تمريرة من كيليان مبابي.

واحتسب الجاسم ركلة جزاء لصالح نيمار في الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها بنفسه لكن محمد العويس حارس فريق موسم الرياض تصدى لها ببراعة.



وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط تابع رونالدو ضربة رأس أرسلها نحو مرمى نافاس لكنها ارتدت من القائم الأيسر ليتابعها قوية بيسراه في الشباك.

وجعل المدافع المخضرم سيرجيو راموس النتيجة 3-2 لبطل فرنسا بعد تمريرة عرضية من مبابي.

لكن بعدها بثلاث دقائق أدرك الكوري الجنوبي جانغ هيون سوو التعادل لفريق موسم الرياض، الذي يضم الهلال والنصر، بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من بيتي مارتينيز.

وأعاد مبابي التقدم لباريس سان جيرمان بركلة جزاء في الدقيقة 60 وهي الدقيقة التي شهدت خروج رونالدو من الملعب استعدادا لخوض مباراته الرسمية الأولى مع النصر أمام الاتفاق يوم الأحد المقبل.

وسجل هوغو إيكيتيكي الهدف الخامس لباريس سان جيرمان في الدقيقة 78 من وضع انفراد.

لكن البرازيلي أندرسون تاليسكا قلص الفارق لنجوم النصر والرياض في الدقيقة الأخيرة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



