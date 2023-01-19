باجة: الاعلان عن قرب تنفيذ عدد من المشاريع بتبرسق في "يوم تبرسق"

تم اليوم الخميس، خلال فعاليات "يوم تبرسق"، المنعقد بمقر ولاية باجة باشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية باجة صابر البنبلي، الاعلان عن قرب تنفيذ عدد من المشاريع في مجالات مختلفة ومنها تزويد ثماني مناطق بالماء الصالح للشراب بتكلفة 2 فاصل 5 مليون دينار، وحفر ابار عميقة، واعادة تهيئة القاعة الرياضية المغطاة وتعشيب الملعب الرياضي بتبرسق، كما تم الاعلان عن ارسال مطلب لوزارة السياحة لتصنيف مدينة تبرسق مدينة سياحية.

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وتقدم ممثلون عن المجتمع المدنى بتبرسق وعن عدد من الهياكل والادارات، بمقترحات لاصلاح طرقات مهترئة وتنويرها حتى تساهم في تنمية المنطقة، اضافة الى بعث دار للخدمات لتقريب خدمات كل المصالح الجهوية من اهالي المنطقة، وتهيئة نهج علي بلهوان وتزويقه اعدادا لمهرجان الربيع، ووضع مسلك سياحي لتبرسق وتثمين موقع دقة الاثري وتهيئته بتوظيف الدراسة التى تم القيام بها للغرض سابقا واحداث مركز ترابي للحرس الوطني بدقة .



كما تم بالمناسبة عرض االإشكاليات التنموية للمعتمدية، حيث تم رصد اعتداءات على التراث وتردى وضع متحف الحركة الوطنية بها رغم تسجيله كمعلم محمي في 2022، وتم رصد عوائق تتعلق بتسوية الوضعية العقارية لعدد من التجمعات السكنية المنتصبة على ملك خواص مثل عين مليتي واولاد مرعي وعين الكحل، ورصد الوضعية الخطيرة لعدد من الطرقات التى تعاني انزلاقات ونقصا في الصيانة، حيث دعا المعتمد الاول المكلف بتسيير الولاية الى وضع برامج للتدخل العاجل واصلاح الحفر سنة 2023 .



وفى مجال التطهير تم تسجيل عدم ربط عدد من الاحياء وسط مدينة تبرسق بقنوات التطهير ومنها حي وادى الصحة وحي الملعب كما سجل تاخر اشغال سد خلاد بعين جمالة ونقص العلف المدعم بالمنطقة ونقص اسطول النقل العمومي .



