دعم التعاون العسكري محور لقاء بين وزير الدفاع وسفيرة كندا بتونس

دعم التعاون العسكري محور لقاء بين وزير الدفاع وسفيرة كندا بتونس

Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 - 17:54 قراءة: 0 د, 24 ث
      
مثل دعم التعاون العسكري بين تونس وكندا، محور لقاء جمع اليوم الخميس، وزير الدفاع الوطني عماد مميش بسفيرة كندا بتونس لورين ديغير، بمقر الوزارة.
وأبرز الوزير خلال اللقاء، ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بمستوى التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، وإرساء شراكة دائمة في مجال التدريب والتكوين وتبادل الخبرات.
كما دعا، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، إلى ضرورة استئناف أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الكندية.
من جهتها، عبرت السفيرة الكندية، عن استعداد بلادها لتطوير العلاقات الثنائية خاصة في تلك المجالات.




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