الرابطة المحترفة الثانية: محمد العربي العرعوري مدربا جديدا لشبيبة العمران

أعلنت شبيبة العمران تعيين محمد العربي العرعوري مدربا جديدا لفريق أكابر كرة القادم الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية خلفا للمدرب المدرب فوزي الرويسي.



كما أعلنت عن تعيين أنيس الزيتوني مدربا للحراس.



ويحتل شبيبة العمران، بعد مرور 11 جولة في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، المركز الخامس عن المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات مقابل 6 هزائم.



