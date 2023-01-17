وزير الدفاع يتحوّل إلى القاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت

وزير الدفاع يتحوّل إلى القاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت

Publié le Mardi 17 Janvier 2023 - 19:45 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أدى وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة إلى القاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت، حيث استمع إلى بيانات حول هيكلتها ومهامها وسير العمل بمختلف الوحدات العملياتية بها.

وزار ممّيش بهذه المناسبة، مركز الهيدروغرافيا والأسيانوغرافيا للبحرية الوطنية ومدرسة الغوص، ومسحب السفن المعدّ لصيانة الوحدات البحريّة. كما تفقّد سير العمل بمختلف الوحدات المنتصبة بالقاعدة البحريّة.

وعبّر الوزير عن ارتياحه للمستوى العلمي والفنّي والتقني الذي بلغته مختلف الوحدات بالقاعدة البحريّة، داعيا القائمين عليها إلى "مزيد تحسين ظروف العمل والعيش من أجل تطوير وتعزيز القدرات العملياتية لجيش البحر والمساهمة في رفع التحديات التي تشهدها تونس على أكثر من صعيد وخاصة منها الأمنية"، وفق بلاغ لوزارة الدفاع.


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